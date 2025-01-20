Депутат Зингер призвал снизить пособия для украинских беженцев в Германии

Депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер призвал снизить до минимума размер пособий для украинских беженцев. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам парламентария, немецкое общество изначально высказывало недовольство касательно размера выплат для украинцев.

«Мы с самого начала говорили, что они получают слишком много пособий, как будто они наши граждане. При этом беженцы не платят налоги, многие даже не хотят работать, потому что получают большие пособия», — отметил Зингер.

Если же существенно ограничить соответствующие суммы, добавил адвокат, беженцы начнут трудовую деятельность или же отправятся домой.