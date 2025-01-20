Депутат Зингер призвал снизить пособия для украинских беженцев в Германии
Депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер призвал снизить до минимума размер пособий для украинских беженцев. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам парламентария, немецкое общество изначально высказывало недовольство касательно размера выплат для украинцев.
«Мы с самого начала говорили, что они получают слишком много пособий, как будто они наши граждане. При этом беженцы не платят налоги, многие даже не хотят работать, потому что получают большие пособия», — отметил Зингер.
Если же существенно ограничить соответствующие суммы, добавил адвокат, беженцы начнут трудовую деятельность или же отправятся домой.