В Германии опровергли причастность России к теракту в Мангейме

Недавний сюжет немецкого телеканала ZDF о возможной связи России с терактом в городе Мангейме основан на фейковой информации из поисковой системы Google. Об этом Reuters заявил представитель Федеральной разведывательной службы (BND) Германии.

«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных», — отметил он.

По словам источника разведки ФРГ, BND поставила под сомнение «расследование» сотрудников телеканала, так как результаты анализа представляют собой выборочные данные и рассчитанные на их основе вероятности, поэтому привязка к России является мнимой.

Ранее телеканал ZDF провел собственное «расследование», взяв за основу данные Google Trends. Журналисты утверждали, что Россия якобы может быть причастна к теракту в Мангейме, в ходе которого мужчина напал с ножом на людей в мае 2024 года.