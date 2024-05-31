Неизвестный с ножом напал на критикующего ислам политика в Германии
Bild: в Мангейме неизвестный напал с ножом на политика Штюрценбергера
Неизвестный мужчина набросился с ножом на немецкого консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Об этом сообщила газета Bild.
Злоумышленник пырнул ножом политика, после чего преступника застрелила полиция. Очевидцы засняли жестокое нападение на видео. На кадрах видно, что на мужчину набросился молодой человек в очках и с пышной бородой. По информации газеты, Штюрценбергер часто критиковал ислам.
Представитель гражданского движения Pax Europa Стефани Кизина назвала происшествие терактом и рассказала, что в тот день планировалось провести митинг. Штюрценбергер подготовил для этого мероприятия доклад.
Ранее в Словакии произошло покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. В городе Гандлове в него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Несмотря на тяжелые ранения, политик выжил.