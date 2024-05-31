Неизвестный с ножом напал на критикующего ислам политика в Германии

Bild: в Мангейме неизвестный напал с ножом на политика Штюрценбергера

Неизвестный мужчина набросился с ножом на немецкого консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Об этом сообщила газета Bild .

Злоумышленник пырнул ножом политика, после чего преступника застрелила полиция. Очевидцы засняли жестокое нападение на видео. На кадрах видно, что на мужчину набросился молодой человек в очках и с пышной бородой. По информации газеты, Штюрценбергер часто критиковал ислам.

Представитель гражданского движения Pax Europa Стефани Кизина назвала происшествие терактом и рассказала, что в тот день планировалось провести митинг. Штюрценбергер подготовил для этого мероприятия доклад.

Ранее в Словакии произошло покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. В городе Гандлове в него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Несмотря на тяжелые ранения, политик выжил.