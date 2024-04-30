Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за передачу секретов «российскому агенту» | 360°

Мир 30 апреля 2024, 01:18 Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за передачу секретов «российскому агенту» Минюст США приговорил к 21 году экс-сотрудника АНБ за передачу секретных данных Пентагон / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Джаре Себастьяна Далка приговорили к 262 месяцам тюремного заключения за попытку передать секретные данные якобы российскому агенту. В действительности это был сотрудник ФБР под прикрытием, сообщил Минюст США.

Ответчик признал, что передавал человеку, которого считал российским агентом, выдержки из трех секретных документов. Для этого Далк использовал зашифрованную учетную запись.

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«Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории „Совершенно секретно“ и были получены Далком в период его работы в АНБ», — рассказали в министерстве.

Мужчина хотел получить за свои услуги 85 тысяч долларов. Он планировал и дальше продавать секретные данные.

В начале марта в США гражданскому служащему из Небраски предъявили обвинения в передаче секретных сведений военного характера. Мужчина незаконно передавал данные на зарубежную платформу для онлайн-знакомств.