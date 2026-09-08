360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Германии обнаружили новые пусковые устройства вблизи ЛЭП

    DPA: на западе Германии нашли новые пусковые устройства вблизи ЛЭП

    Фото: РИА «Новости»

    На западной части Германии обнаружили пусковые устройства вблизи линий электропередачи. Об этом сообщило агентство DPA.

    «В Северном Рейне — Вестфалии нашли пусковые устройства рядом с высоковольтными линиями», — отметили журналисты.

    Также в правоохранительные органы поступила информация о подозрительном неизвестном около электростанции «Вайсвайлер» в районе Ахена.

    На прошлой неделе стало известно о нападениях на энергетические объекты в Северном Рейне — Вестфалии, а также Саксонии и Бранденбурге. В результате ЧП произошли замыкания, которые привели к остановке энергоблоков.

    Позже около Дормагена обнаружили ракетные установки с таймерами и проводами.