В Германии обнаружили новые пусковые устройства вблизи ЛЭП

На западной части Германии обнаружили пусковые устройства вблизи линий электропередачи. Об этом сообщило агентство DPA .

«В Северном Рейне — Вестфалии нашли пусковые устройства рядом с высоковольтными линиями», — отметили журналисты.

Также в правоохранительные органы поступила информация о подозрительном неизвестном около электростанции «Вайсвайлер» в районе Ахена.

На прошлой неделе стало известно о нападениях на энергетические объекты в Северном Рейне — Вестфалии, а также Саксонии и Бранденбурге. В результате ЧП произошли замыкания, которые привели к остановке энергоблоков.

Позже около Дормагена обнаружили ракетные установки с таймерами и проводами.