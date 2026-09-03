На западе Германии около подстанции обнаружили шесть пусковых установок

Полиция обнаружила шесть пусковых установок рядом с электроподстанцией в городе Бергхайм на западе Германии, работа которой ранее была нарушена. Об этом сообщило агентство FAZ со ссылкой на представителей следствия.

Правоохранители рассматривают версию умышленной атаки. Главный прокурор Ульрих Бремер, который руководит расследованием, назвал найденные устройства весомым доказательством преднамеренного преступления.

Следователи намерены изучить пусковые установки, в том числе проверить их на наличие следов ДНК. Информацию о возможных подозреваемых пока не раскрывают.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют возможную связь происшествия в Бергхайме с инцидентом в Бранденбурге. По предварительным данным, следователи обнаружили сходные улики в обоих случаях.

Ранее неизвестные попытались атаковать подстанцию Турнов/Прайлак, связанную с теплоэлектростанцией «Йеншвальде» в Бранденбурге. Глава МВД региона Ян Редманн назвал произошедшее актом диверсии.