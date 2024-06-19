В Германии обеспокоились из-за возможных терактов во время Евро-2024

Германия может подвергнуться теракту со стороны ИГИЛ во время Евро-2024

В Германии во время чемпионата Европы 2024 года по футболу может произойти крупный теракт, подобный нападению в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила Financial Times .

«Европа, в частности Германия, находятся под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ*», — сказала глава МВД Германии Нэнси Фейзер.

Также опасность якобы может грозить со стороны ИГИЛ-К**, известное как «Вилаят Хорасан»**, которое признано террористическим и запрещено в России.

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг назвал эту группировку особо опасной. По его мнению, в стране может произойти крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, что произошла в «Крокусе». Привлечь террористов может Евро-2024, который стартовал 14 июня и продлится до 14 июля.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая группировка.

**«Вилаят Хорасан» — запрещена в России.