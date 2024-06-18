В Турции заявили о помощи России по предотвращению второго теракта после «Крокуса»
Hürriyet: Турция помогла России предотвратить второй теракт после «Крокуса»
Турецкие спецслужбы помогли предотвратить новый теракт после атаки на «Крокус Сити Холл», написала местная газета Hürriyet. По ее данным, специалисты передали полученные данные российской стороне, благодаря чему преступление не произошло.
По словам обозревателя газеты Ханде Фырата, террористическая группировка после нападения на концертный зал в Красногорске хотела совершить второй теракт.
«Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — подчеркнул журналист.
По информации Hürriyet, подготовкой теракта занимались боевики «Вилаят Хорасан»*, связанной с террористической организацией «Исламское государство»**.
Газета указала, что спецслужбы долгое время отслеживали деятельность местной ячейки «Вилаят Хорасан»*, причастной к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. В итоге силовики вышли на нескольких человек и допросили их. Затем специалисты установили контакт с российской стороной.
*«Вилаят Хорасан» — запрещена в России.
**«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая группировка.