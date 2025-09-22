В Германии неизвестные перерезали кабели на железной дороге

Неизвестные злоумышленники перерезали кабели на железнодорожных путях на западе Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло на участке путей между Дюссельдорфом и Кельном. Осмотревшая место происшествия местная полиция пришла к выводу, что оно носит криминальный характер.

Личности преступников правоохранители пока не установили. Ведется проверка.

Ранее стало известно, что мигрант столкнул под поезд 16-летнюю украинскую беженку в Германии. Юная девушка погибла. Во время случившегося школьница разговаривала по телефону с дедушкой, который услышал происходящее. Подозреваемого в преступлении задержали.