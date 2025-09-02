В Германии мигрант столкнул под поезд 16-летнюю украинскую беженку, что привело к гибели подростка. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные полиции.

Случай произошел 11 августа в земле Нижняя Саксония. Школьница в момент нападения разговаривала по телефону с дедушкой, который услышал происходящее. Мужчина немедленно сообщил родителям девушки о случившемся.

Прибывшие на станцию спасатели и полиция констатировали смерть пострадавшей.

Изначально правоохранители рассматривали версию о несчастном случае. Однако последующая экспертиза обнаружила на теле жертвы следы ДНК подозреваемого, которого в итоге задержали.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, открыла двери самому крупному миграционному кризису в европейской истории. Он назвал Меркель «хитрой карьеристкой из бывшей ГДР», которая пыталась доказать либеральному клану, что она для них своя.