Бывший глава Минфина Германии и экс-глава Социал-демократической партии Оскар Лафонтен назвал ненависть к русским традицией, навязанной немцам извне. Об этом он написал в своей статье под заголовком «Ненависть к русским является немецкой традицией» для портала Nachdenkseiten .

Он напомнил об исторических событиях, когда русофобия приводила к войнам с Россией — Первой и Второй мировой. Фюрер Адольф Гитлер в XX веке объявил славян расово неполноценными во время подготовки к их уничтожению, убеждая немцев, что «славянин рожден для рабства». Все закончилось тем, что Германия потеряла семь миллионов жизней, а СССР — 25 миллионов.

Лафонтен отметил, что сейчас в ФРГ русофобию культивируют канцлер Фридрих Мерц, глава МИД Йоханн Вадефуль и депутат от ХДС Родерих Кизеветтер. При этом такая традиция восходит к первому канцлеру страны Конраду Аденауэру, который еще в 1946 году заговорил о якобы советской угрозе.

«В последующее (после войны — прим. ред.) время славянофобию нацистов подхватили США, чтобы вести свою борьбу против коммунизма и Советского Союза», — добавил он.

Лафонтен заявил, что немцам нужно попробовать еще раз преодолеть разногласия с Россией, сблизившись благодаря культуре. Он подчеркнул, что в другом случае немцы не выживут, попытавшись установить мир с ядерной державой, используя военную силу.

Ранее президент Владимир Путин на церемонии к 81-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау заявил, что Россия не забудет преступлений фашистов в Освенциме. В те годы Красная армия спасла еврейский и другие народы от уничтожения.