Только безумцы продолжают призывать к ужесточению антироссийских санкций в сложившейся ситуации. Такое заявление в соцсети Х сделала внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

«В такой ситуации только безумцы продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России или даже мечтают о новых карательных мерах против Китая», — подчеркнула она.

Специалист напомнила, что американский лидер Дональд Трамп объявил экономическую войну половине государств мира. От этого значительно пострадает промышленность Германии. Сотни тысяч местных жителей рискуют лишиться работы.

Ведение Трампом торговых пошлин способствовало объединению отдельных регионов мира, заявил ранее политолог Юрий Баранчик