Политолог Баранчик: отдельные регионы мира стали объединяться против пошлин Трампа

Ведение президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин способствовало объединению отдельных регионов мира. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик в эфире радио Sputnik .

«Мир стал очень гибким, и это дает России огромные шансы — благодаря ее размерам, экономике и военно-промышленному потенциалу», — отметил специалист.

В качестве примера Баранчик привел Китай, Японию и Южную Корею, которые занимаются созданием кластера для улучшения торговых отношений между странами. Аналогичная ситуация будет происходить в Европе и Латинской Америке, предположил эксперт.