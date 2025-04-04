Политолог Баранчик: отдельные регионы мира стали объединяться против пошлин Трампа

Ведение президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин способствовало объединению отдельных регионов мира. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик в эфире радио Sputnik.
«Мир стал очень гибким, и это дает России огромные шансы — благодаря ее размерам, экономике и военно-промышленному потенциалу», — отметил специалист.
В качестве примера Баранчик привел Китай, Японию и Южную Корею, которые занимаются созданием кластера для улучшения торговых отношений между странами. Аналогичная ситуация будет происходить в Европе и Латинской Америке, предположил эксперт.
Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году
Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках
Патриотическая акция ко Дню Победы пройдет в Химках
Международный день птиц отметили в Химках
В Москве мужчина получил ножевое ранение в бок
Ветерану Татьяне Фроловой вручили медаль к 80-летию Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте