Дания подняла в воздух истребители из-за дронов над Балтикой

Датские военные подняли в воздух истребитель на фоне сообщений о БПЛА над Балтийским морем. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщил телеканал TV2 .

Беспилотники зафиксировали над островом Бронхольм. Очевидцы рассказали, что слышали характерный звук мотора в воздухе.

Правоохранители подтвердили, что 28 сентября военные проводили отвлекающую операцию, во время которой самолеты «сначала пролетели над островом в одном направлении, а затем в другом».

Министерство обороны королевства ситуацию с БПЛА комментировать отказалось.

Ранее о роях неизвестных дронов сообщила Германия. Полиция республики уточнила, что множество БПЛА заметили на на севере страны — над территорией федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт рассказал, что угрозу оценили как высокую, и власти отнеслись к ситуации с максимальной серьезностью.

По его словам, в последнее время участились случаи обнаружения неопознанных беспилотников в воздушном пространстве страны.