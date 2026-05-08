В Германии началась полицейская операция после захвата заложников в банке

В немецком городе Зинциг началась крупная полицейская операция в связи с захватом заложников в отделении банка Volksbank. Об этом сообщило издание Bild .

«Как подтвердили в полиции, в настоящее время в отделении банка Volksbank в центре города происходит захват заложников», — заявили журналисты.

Полицейские оцепили район, на помощь правоохранителям выслали вертолеты. По данным журналистов, утром к банку прибыл инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников намеревался зайти в здание, но неизвестный перехватил водителя и начал угрожать ему. Сейчас похититель и заложник находятся в банковском хранилище.

«На данный момент следует исходить из того, что в банке находятся несколько преступников и заложников. Одним из заложников является водитель инкассаторской машины», — заявил один из полицейских.

Правоохранители отметили, что гражданам за пределами оцепления ничего не угрожает. Перед банком сосредоточены полицейские силы.

