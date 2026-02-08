Три поколения семьи в Британии осудили на 100 лет за пытки и изнасилования девочки
The Sun: три поколения британской семьи получили 100 лет за пытки девочки
Суровый приговор вынес суд в Британии трем поколениям одной семьи за пытки и изнасилования ребенка. Общий срок для всех осужденных составил 100 лет, сообщило издание The Sun.
По данным газеты, жертвой издевательств была девочка из той же семьи. Впервые ее изнасиловали в шесть лет.
Насильниками стали дед, отец и два старших брата. Когда девочка пожаловалась матери, та ее избила и закрыла на два дня в кладовке. Мать заявила, что дочь «превратила ее жизнь в ад», а в отместку она превратит жизнь дочери в ад.
Девочку регулярно избивали и насиловали, пытали. Только в 12 лет она рискнула пожаловаться своей школьной учительнице, которая обратилась в полицию.
Под суд пошли 70-летний дед, 43-летний отец и два 20-летних брата девочки. Их обвинили в изнасилованиях и иных действиях сексуального характера в отношении ребенка младше 13 лет. Мать осудили за жестокое обращение с несовершеннолетним.
