В Германии из-за драки в сикхском храме пострадали 11 человек

В драке в сикхском храме в городе Мерс, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия, пострадали минимум 11 человек. Об этом сообщила газета Bild .

По данным издания, полиция проводит масштабную операцию у храма, район оцепили. Спецназ готовится к штурму.

В драке участвовали более 40 человек, участники конфликта применяли холодное и огнестрельное оружие. Позже полиция сообщила, что вооруженных лиц в здании не обнаружили. Задержали как минимум одного подозреваемого.

В ходе конфликта пострадали 11 человек, большинство получили травмы головы.

