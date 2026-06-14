В Германии испугались российской угрозы в космосе

Генерал Траут: Россия может вывести ядерное устройство на орбиту

Россия способна разработать технологии вывода ядерной боеголовки на космическую орбиту. Об этом изданию Politico заявил немецкий генерал-майор Михаэль Траут.

«На высоком уровне эскалации есть подозрение, что Россия может работать над технологией вывода на орбиту ядерного взрывного устройства», — заявил он.

Траут объяснил, что использование боеголовки может сделать часть орбиты непригодной на десятилетия, а также уничтожить до 30% всех спутников.

«Германия должна перехватывать инициативу. Мы закупаем некинетические системы, включая лазеры, средства радиоэлектронной борьбы и спутники-инспекторы», — подчеркнул генерал-майор.

Также Германия намерена создать военную спутниковую группировку SATCOM B4 для обеспечения бундесвера качественной и безопасной связью.

Командующий Космическими силами США Ченс Салтцмен на слушаниях в сенате заявлял, что американские военные якобы наблюдали кинетическое оружие России в космосе.