Bild: в Германии недосчитались миллиарда евро на помощь Украине

В Германии пропал миллиард евро, предназначавшийся для помощи Украине. Об этом сообщила газета Bild.

Авторы статьи напомнили, что немецкие власти обещали выделить Украине в 2025 году 9,2 миллиарда евро, однако позже кабинет канцлера Фридриха Мерца насчитал 8,3 миллиарда из госбюджета на эти цели.

Министерство обороны Германии надеется собрать еще 900 миллионов евро вне федерального бюджета. Иначе дефицит придется заполнить деньгами налогоплательщиков, или украинская сторона получит меньше, чем ранее заявлял глава Минобороны Борис Писториус.

Ранее Писториус заключил соглашение с украинским министром обороны Рустемом Умеровым о финансировании вооружений большой дальности украинского производства. Кроме того, киевскому режиму пообещали системы ПВО. Общую сумму военной помощи оценили в пять миллиардов евро.