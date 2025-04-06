Глава Тюрингии Фогт: российский газ может вернуться в Германию

Российский газ может вернуться в Германию. Такое заявление в интервью газете Berliner Zeitung сделал премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии ХДС Марио Фогт.

«Это можно себе представить», — отметил политик.

Фогт отметил, что такое возможно после завершения конфликта на Украине. Германия переживает возрождение «реальной политики», когда государства действуют, руководствуясь своими интересами.

«Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы.<…> Самое время и нам отбросить нашу наивность», — заявил Фогт.

Политик также отметил, что в будущем будет необходимо обсуждать смягчение антироссийских санкций.

Немецкий эксперт Севим Дагделен заявила, что только безумцы в нынешних условиях продолжают настаивать на саморазрушительных санкциях против России, а также мечтают о новых карательных мерах против Китая.