В Германии более 100 тысяч человек вышли на протесты против АдГ, Маска и Трампа

В субботу, 25 января, в нескольких немецких городах прошла массовая акция протеста против правых партий и политиков, таких как партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, а также против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщило немецкое издание Bild .

«Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. Около 100 тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы выразить <…> протест против правого экстремизма и АдГ», — написали авторы статьи.

Однако, как сообщили в издании, протесты затронули не только против АдГ. Участники акции протестовали также против Мерца и американцев Трампа и Маска, которые в последнее время все чаще прибегают к правой риторике.

Кроме Берлина, по данным немецких журналистов, подобные акции прошли также в городе Галле, где проходило крупное предвыборное мероприятие АдГ. Там на улицу вышли более девяти тысяч человек. В Ашаффенбурге, где недавно уроженец из Афганистана напал на детей, против правых вышли еще около трех тысяч человек.

Ранее в Вашингтоне собрались тысячи протестующих против политики Трампа. Активисты опасаются, что она будет угрожать их конституционным правам.