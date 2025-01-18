Тысячи американцев вышли на протест против Трампа в центре Вашингтона

Тысячи протестующих против политики избранного президента США Дональда Трампа собрались в центре Вашингтона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как заявил корреспондент агентства, находящийся на одной из площадок сбора демонстрантов, участники мероприятия держал в руках антивоенные плакаты и баннеры с надписями «Свободу Палестине», «Планета выше Пентагона» и «Остановите Трампа».

Там же собрались торговцы, продающие значки. Кроме того, несколько демонстрантов соорудили макет танка с надписью «танк мира».

Полицейские не вмешиваются в происходящее, так как мероприятие проходит мирно. Большая часть протестующих — женщины, сообщило агентство Reuters.

Активисты протестуют против политики Трампа, опасаясь, что она будет угрожать их конституционным правам. Организаторы акции прогнозировали, что в мероприятии примут участие 50 тысяч человек, а местная полиция ожидала около 25 тысяч. Кроме того, по всей стране запланировано более 300 других маршей.

На церемонии инаугурации Трампа не будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отменивший запланированную поездку в США без объяснения причин, сообщило радио Kp.ru.

Ранее газета The Washington Post написала, что Трамп подвел американцев, решив перенести церемонию инаугурации с улицы в ротонду Капитолия.