В Германии бизнесмену пригрозили судом за посылку с мылом из России

Гражданину Германии отправили посылку из России, теперь за подарок ему грозит уголовное преследование. Об этом сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

«Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском», — отметили журналисты.

Немец рассказал, что подарок на Пасху ему прислал барнаулец, с которым мужчина несколько лет назад познакомился на сельскохозяйственной выставке. Также предприниматель сам отправил посылку в Россию.

В итоге подарок от россиянина приостановили на почте в Лейпциге. После проверки содержимого таможня составила протокол на мыло, декоративный предмет и компакт-диск. Все это значится в санкционном списке.

Бизнесмену сообщили, что он якобы нарушил режим санкций ЕС против России. Получение посылки квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее радиоактивную фигурку попугая нашли на Центральной почтовой таможне нашли. Сувенир отправили из Германии.