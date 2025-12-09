Обстановка вокруг Белоруссии сейчас сложнее, чем в июне 1941 года, перед началом Великой Отечественной войны. Об этом 9 декабря сообщил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника», — процитировало его БелТА.

На первый план вышли взаимные претензии, а санкционная политика не приносит положительных результатов в ближайшем будущем. По его словам, Запад фактически готовится к войне.

В риторике западных политиков звучат нотки реваншизма, отметил начальник Генерального штаба. Они активно развивают вооруженные силы, закупают современное вооружение и проводят различные мероприятия по их совершенствованию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдным решение Запада о разборе железной дороги, ведущей в Россию. Он задался вопросом, ходят ли к психиатру западные политики. Президент добавил, что решение западных политиков продемонстрировало усиленное нагнетание темы якобы исходящей от Белоруссии угрозы.