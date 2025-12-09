Лукашенко задался вопросом, ходят ли к психиатру западные политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдным решение Запада о разборе железной дороги, ведущей в Россию. Об этом сообщила БелТА .

«Это запредельно. <… > Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, — пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», — отметил белорусский лидер.

Он добавил, что решение западных политиков продемонстрировало усиленное нагнетание темы якобы исходящей от Белоруссии угрозы.

«Они к психиатру ходят или нет?» — задался вопросом Лукашенко.

Ранее глава республики обратил внимание на активную милитаризацию западных стран. По его словам, Белоруссии необходимо актуализировать оборонные действия, потому что европейские государства не станут «просто так тратить огромные деньги» на военную сферу.

Лукашенко добавил, что республика не планирует ни на кого нападать, но будет защищать каждый клочок своей земли.