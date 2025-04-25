В ГД предложили США провести совместную проверку, куда Украина направляет оружие

США и Россия должны провести совместный аудит поставок оружия на Украину и проверить данные о его перепродаже в другие страны. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

«Африка подарила Соединенным Штатам шанс начать обоснованный аудит военной помощи Украине, о котором говорил [бизнесмен] Илон Маск. <…> Этот аудит может стать совместным проектом России и США, учитывая объем информации об утечках украинского оружия, которой обладает РФ», — сказал он.

Депутат отметил, что во время визита украинского президента Владимира Зеленского в ЮАР глава государства Сирил Рамафоса может попросить у него разъяснений насчет возможного участия Украины в поставках оружия и обучении боевиков, действующих в Африке. Также до этого глава МИД Мали называл Украину террористическим государством.

«Обнаружение следов украинской военной помощи террористам в Африке и на Ближнем Востоке носит не единичные случаи, а становится тенденцией», — сказал Шхагошев.

Он обратил внимание, что российские спецслужбы много раз фиксировали перепродажу поставленного Украине западного оружия на теневой рынок.

Ранее депутат Рады Тарас Тарасенко заявил, что власти Украины забеспокоились после решения президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим государствам. По его словам, для страны это стало большим вызовом.