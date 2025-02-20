В ГД объяснили, как организаторы антироссийских акций ломают жизни релокантам

Организаторы акций по сбору денег Украине подставляют релокантов, снабжая их экстремистской символикой. После участия в противоправных мероприятиях людей могут наказать. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

По его словам, выделенные Западом средства на деятельность против России «продолжают работать». Националисты намерены 22-24 февраля устроить глобальную акцию рядом с российскими посольствами за рубежом.

«Релокантов, осевших в более чем 30 западных странах, снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами», — объяснил Пискарев.

Он отметил, что по итогам митинга акционеры призовут западных лидеров не прекращать поддержку Украины. По мнению главы комитета ГД, организаторы мероприятия пытаются показать «красивую картинку» поддержки реакционных кругов ЕС, выступающих за поражение России.

Однако те, кто за этим стоит, подставляют релокантов, которые хотели бы вернуться на родину, но после участия в таких акциях рискуют быть наказанными, заключил депутат.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность португальской организации Associaҫa͂o de russos livres. НПО основали в 2022 году российские эмигранты, которые публично не поддержали спецоперацию и выступили за свержение правительства России.