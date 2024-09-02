В ГД не исключили рассмотрение в Совбезе ООН признания Украины страной-террористом

Совбез ООН может рассмотреть вопрос признания Украины террористическим государством на основе запросов африканских стран. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.

Министры иностранных дел Нигера, Мали и Буркина-Фасо в своем письме в Совбез ООН ранее решительно осудили поддержку и прославление терроризма властями Украины, напомнил Бабаков.

Накануне африканские активисты устроили митинг в Буркина-Фасо. Демонстранты поддержали решение Нигера и Мали разорвать дипотношения с Украиной. Акция прошла в городе Уагадугу, к митингующим присоединились сторонники коалиции Буркина — Россия.