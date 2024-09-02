В ГД не исключили рассмотрение в Совбезе ООН признания Украины страной-террористом

Депутат Бабаков: СБ ООН может рассмотреть признание Украины страной-террористом

Eskinder Debebe/XinHua
Фото: Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

Совбез ООН может рассмотреть вопрос признания Украины террористическим государством на основе запросов африканских стран. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций.

Министры иностранных дел Нигера, Мали и Буркина-Фасо в своем письме в Совбез ООН ранее решительно осудили поддержку и прославление терроризма властями Украины, напомнил Бабаков.

Накануне африканские активисты устроили митинг в Буркина-Фасо. Демонстранты поддержали решение Нигера и Мали разорвать дипотношения с Украиной. Акция прошла в городе Уагадугу, к митингующим присоединились сторонники коалиции Буркина — Россия.

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