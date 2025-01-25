В Газе освободили четырех израильских заложниц

Четырех израильтянок, освобожденных из плена палестинских радикалов из движения ХАМАС в секторе Газа, доставили на территорию Израиля в сопровождении военных. Об этом рассказали в армейской пресс-службе, сообщил ТАСС.
«Четверо возвращающихся заложниц только что были переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», — уточнили в пресс-службе.
Заложниц приняли сотрудники Международного комитета Красного Креста в центре Газы.
Ранее представители палестинского движения ХАМАС во время освобождения трех заложниц в секторе Газа вручили им пакеты с «подарками». Женщины получили бумажные пакеты, украшенные символикой боевого крыла. Внутри них находились «подарки и сувениры», включая открытки с видами Газы. Кроме того, им вручили «сертификаты об освобождении», текст которых был написан на арабском и иврите.
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