В Гааге задержали не менее 30 человек за участие в беспорядках. Двое полицейских получили травмы. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad .

«Мы столкнулись с беспрецедентной вспышкой насилия. Мирную демонстрацию пришлось разогнать, поскольку безопасность присутствующих больше нельзя было гарантировать», — сказал мэр Гааги Ян ван Занен.

По его словам, на акцию протеста съехались нарушители порядка со всей страны. Они атаковали полицейских, их лошадей и представителей СМИ.

Начальник полиции Карин Круккерт сообщила, что во время беспорядков задержаны минимум 30 человек. Большинство из них арестованы за нападения на полицейских. Некоторые остаются под стражей, других отпустили, но возможны новые аресты.

По ее словам, двое полицейских получили травмы, но уже идут на поправку.

Ранее зумеры устроили беспорядки на протестах в перуанской столице Лиме. Молодежь вышла на акции под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Митингующие попытались захватить административные здания, после чего полиция применила слезоточивый газ.