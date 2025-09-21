Зумеры устроили массовые беспорядки в Перу

Зумеры организовали массовые беспорядки на протестах в столице Перу Лиме. Об этом сообщило издание Infobae .

Молодежь вышла на акции под лозунгом «Поколение Z против президента Дины Болуарте». Демонстранты пытались захватить административные здания, полицейские использовали против митингующих слезоточивый газ.

Силовики стреляли по протестующим резиновыми пулями и применяли дубинки. В результате стычек есть раненые и задержанные, их численность уточняется.

Ранее зумеры устроили массовые протесты в Непале. Акции начались после введения властями запрета на работу социальных сетей, не зарегистрированных в стране установленным образом.