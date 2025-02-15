В G7 назвали причину возможных новых санкций против России

Новые санкции против России будут зависеть от ее усилий, приложенных к урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении государств — членов «Большой семерки» (G7), сообщило агентство Reuters.
Страны G7 могут ввести новые антироссийские рестрикции в зависимости от готовности Москвы участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Государства, входящие в «Семерку», выразили готовность работать над достижением мира, а также продумать гарантии безопасности для Украины.