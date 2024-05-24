В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы вербуют подростков в соцсетях
Бортников: украинские спецслужбы активно вербуют подростков в соцсетях
Украинские спецслужбы активно занимаются вербовкой молодых людей через соцсети, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Тему вовлечения Киевом молодежи в террористическую деятельность он поднял на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке, сообщило РИА «Новости».
«Спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодежи и подростков», — подчеркнул он.
По его словам, происходит это путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях.
В ходе выступления на мероприятии Бортников также поднял тему теракта в «Крокус Сити Холле», отметив, что одной из целей заказчиков этой атаки было нанесение ущерба отношениям стран СНГ посредством религиозного и национального факторов.