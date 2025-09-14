В ФРГ призвали тратить замороженные российские активы на Украину

Немецкая партия «Зеленые» обратилась к бундестагу с требованием провести слушания по поводу использования российских замороженных активов. Об этом сообщило издание Spiegel.

В письмах, направленных главам комитетов по иностранным делам и по делам Европы Армину Лашету и Антону Хофрейтеру, указали, что в ходе открытых заседаний предлагается обсудить варианты «от полной передачи замороженных активов до возможных репарационных займов».

В публикации отметили, что инициативу запустили на фоне заявлений Украины о серьезной нехватке финансирования оборонной сферы. Депутаты бундестага, побывав в Киеве, оценили финансовый дефицит республики на 2026 год более чем в 50 миллиардов евро.

Поэтому представители «Зеленых» призвали обсудить развитие существующего механизма использования замороженных российских активов, чтобы поддержать инициативы по усилению Украины.

Депутат Робин Вагенер заявил, что Германия не должна тратить на оборону Украины только западные деньги, если можно законным путем использовать для этой цели российские активы.

Ранее министры финансов стран G7 договорились ускорить переговоры по использованию замороженных активов России для финансирования Украины.