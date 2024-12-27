Немецкий лидер назначил дату досрочных выборов в Германии

Президент ФРГ Штайнмайер назначил досрочные выборы в стране на 23 февраля

Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о решении распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Его заявление процитировала газета Zeit .

«Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года», — сказал президент.

Предложение о роспуске парламента направили Штайнмайеру после того, как 16 декабря бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. По данным журналистов, из 733 депутатов вотум поддержали 394 парламентария.

Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции в начале ноября. Точкой отсчета кризиса стал день, когда глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер покинул свой пост. Шольц объяснил его отставку нежеланием одобрить инвестирование в будущее страны и в поддержку Украины.