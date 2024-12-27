Немецкий лидер назначил дату досрочных выборов в Германии

Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о решении распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Его заявление процитировала газета Zeit.
«Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года», — сказал президент.
Предложение о роспуске парламента направили Штайнмайеру после того, как 16 декабря бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. По данным журналистов, из 733 депутатов вотум поддержали 394 парламентария.
Германия столкнулась с расколом правительственной коалиции в начале ноября. Точкой отсчета кризиса стал день, когда глава Свободной демократической партии Кристиан Линднер покинул свой пост. Шольц объяснил его отставку нежеланием одобрить инвестирование в будущее страны и в поддержку Украины.
Жители Подмосковья приобрели более 23 тысяч тонн хлеба в ноябре
Новогодний праздник прошел в микрорайоне Заречный в Лосино-Петровском
Молодогвардейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в квесте в Музее Победы
Содержание контейнерных площадок проверили в Лосино-Петровском
Свыше 1,2 тысячи детей посетили новогоднее шоу «Снежная королева» в Красногорске
Реабилитация и трудоустройство. Как фонд «Защитники Отечества» помогает участникам СВО в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте