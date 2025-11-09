В Финляндии бомбоубежища стали аквапарками

В Финляндии подземные пространства, которые, задумывались как бомбоубежища, используют в мирное время для аквапарков и станций метро. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Финляндия в течение десятилетий выкапывала пещеры в горной породе. Теперь, когда Россия поднимает голову, финны нервничают: „Где мое убежище?“» — отметили в статье.

По данным издания, всего в Хельсинки оборудовали около 5,5 тысячи гражданских бомбоубежищ. В мирное время их используют как площадки для скейтбордов, бассейны, трассы для картинга и станции метро.

Власти Хельсинки сдают подземные площадки местным предпринимателям при условии, что их освободят и преобразуют в укрытия при необходимости в течение 72 часов.

В газете опубликовали фотографии объектов, которые задумывались как бомбоубежища. Внутри одного из них, судя по снимкам, находится аквапарк с тремя бассейнами, двумя водными горками, шестью саунами и тренажерным залом.

Большинство укрытий строились еще во времена Второй мировой войны. Инженеры спроектировали их таким образом, чтобы они выдерживали взрывные волны и радиацию.

В Эстонии захотели сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых домах. Согласно плану, укрытия оснастят автономным освещением, водопроводом и канализацией.