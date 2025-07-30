В ФБР сообщили об обнаружении «пропавшей минуты» с записи из тюрьмы Эпштейна

ФБР обнаружило пропавшую минуту из видеозаписи той ночи, когда финансист Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере. Об этом Daily Mail сообщил источник в бюро.

«Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил <…>, что ФБР и Минюст США располагают минутным видео, которого, по словам ведомств, там не было из-за автоматического переключения ленты, которое происходило каждую ночь», — говорится в материале.

До этого Минюст опубликовал почти 11 часов записей с камер наблюдения в той части тюрьмы, где находилась камера Эпштейна в ночь его смерти. Ровно одна минута фрагмента тогда исчезла, что власти списали на сбой системы.

Это привлекло внимание общественности и породило слухи, что самоубийство Эпштейна инсценировали.

Пока неизвестно, решит ли Минюст опубликовать найденную запись.

Ранее в США сообщили об увольнении прокурора Морен Коми, которая успешно вела дела Эпштейна и рэпера Шона Комбса (P.Diddy). Причины увольнения не уточнили.