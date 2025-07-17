Федерального прокурора по делам Эпштейна и P.Diddy уволили

Прокурора Морен Коми, которая вела дела рэпера Шона Комбса (P.Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, уволили из прокуратуры Манхэттена. Об этом сообщил телеканал ABC .

«Министерство юстиции США в среду уволило Морен Коми из прокуратуры южного округа Нью-Йорка, где она в последнее время возглавляла судебное преследование Шона „P.Diddy“ Комбса», — заявили журналисты.

Коми, дочь бывшего директора ФБР Джеймса Коми, была уважаемым помощником прокурора. Она участвовала в расследовании дела Эпштейна и успешно вела судебное преследование его соратницы Гислейн Максвелл. Причины увольнения не уточнили.

P.Diddy с сентября 2024 года столкнулся с множеством исков о сексуальном насилии, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. Преступления могли совершить на его вечеринках в 2000–2022 годах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин на фоне обвинений призвала казнить P.Diddy. По ее словам, насильники детей должны понести самое суровое наказание.