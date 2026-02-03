В файлах Эпштейна нашли информацию о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Именно американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в педофилии и торговле людьми, познакомил будущего президента Дональда Трампа с его третьей женой Меланией (в девичестве Кнавс). Об этом говорится в материалах, опубликованных Минюстом США .

Документ, о котором идет речь, — это показания бывшей помощницы Эпштейна, решившей сохранить анонимность. Она рассказала, что сотрудничала с финансистом около года.

В прошлом году такое же заявление сделал сын бывшего президента США Хантер Байден. В ответ на это Мелания Трамп потребовала публичных извинений, но, получив отказ, обратилась в суд, желая взыскать миллиард долларов моральной компенсации. Сам глава государства заявил, что полностью поддерживает супругу в этой тяжбе.