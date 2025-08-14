Трамп одобрил желание жены наказать Хантера Байдена за клевету

Президент США Дональд Трамп согласился с намерением супруги Меланию наказать сына своего предшественника Хантера Байдена за клевету. В эфире радиостанции Fox News глава государства подчеркнул, что полностью поддерживает жену в судебной тяжбе.

Хантер Байден в начале августа в ходе интервью заявил, что действующего президента США и первую леди познакомил покончивший с собой во время расследования уголовного дела о педофилии и торговле людьми финансист Джеффри Эпштейн.

Мелания Трамп назвала это заявление клеветой и оскорблением и потребовала от Байдена-младшего принести публичные извинения до 7 августа. Когда этого не произошло, представляющий интересы первой леди адвокат направил иск в суд с требованием взыскать с сына бывшего президента один миллиард долларов.

Трамп полностью поддержал решение супруги.

«Я думаю, что нужно идти вперед», — заявил президент США на просьбу прокомментировать иск жены.

Хантер Байден в ответ заявил, что Трамп вместе с женой подвергли его буллингу и давлению. Принести извинения он отказался.

В середине июля президент США подал иск к газете The Wall Street Journal и ее владельцу Руперту Мердоку на 10 миллиардов долларов за статью о Джеффри Эпштейне. Авторы публикации утверждали, что в 2003 году Трамп направил скандальному финансисту рисунок голой женщины в качестве подарка на день рождения и намекнул на общие секреты.