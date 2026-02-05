В Европе смоделировали сценарий нападения России на Литву и пришли к выводу, что последняя в таком случае потерпит поражение в считанные дни. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Согласно этой модели, Россия под предлогом гуманитарного кризиса в Калининградской области займет литовский город Мариямполе. США не активируют Пятую статью устава НАТО, поскольку не сочтет это вооруженным нападением, Польша не вмешается, а расквартированных в Литве немецких военных запрут на базе. Спустя несколько дней контингент из 15 тысяч российских военных займет всю республику.

«Военная игра показала, насколько уязвима Европа перед российской атакой», — говорится в заголовке статьи.

Однако военный корреспондент Александр Коц усомнился в искренности европейцев. По его словам, Сувалкский коридор, отделяющий Калининградскую область от Белоруссии, сейчас активно укрепляют, сам по себе гуманитарный кризис в регионе-полуэксклаве исключен, а западные страны не будут его устраивать без тщательной подготовки.

«И что, мы по своей воле в эту мышеловку сунемся без разведки, артподготовки и обработки коридора ударными дронами?» — задался вопросом журналист.

По его словам, это выглядит как попытка заманить российское военное командование в ловушку, однако оно вряд ли на это поведется.

Ранее посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания активно готовится к войне с Россией, закупая вооружение и наращивая личный состав.