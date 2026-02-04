Дания активно готовится к войне с Россией, «в бешенном темпе» закупая вооружения и наращивая численность личного состава. Об этом РИА «Новости» рассказал Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Осуществляется долгосрочная программа по ускоренной милитаризации Дании. Наращивается численность вооруженных сил. В бешеном темпе осуществляются закупки различных видов вооружений… Идеологическое обоснование этих военных приготовлений — подготовка к войне», — отметил Барбин.

По словам посла, в Дании считают, что после завершения конфликта на Украине Россия нападет на европейские страны. Страна создает противоракетную и противовоздушную системы обороны, выделяет финансирование на строительство новых фрегатов.

На Западе говорят о якобы имеющихся у России планах напасть на Европу. Подобные высказывания звучат ради создания образа врага, заявил президент Владимир Путин на прямой линии в декабре. Запад с помощью антироссийских выпадов пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.