В Евросоюзе решили запугать страны, которые собираются в Россию на парад Победы

Европейский союз предупредил о возможных последствиях для тех, кто посетит парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран сообщества, ее слова привел ТАСС .

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимают всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», — сообщила Каллас.

Она особо подчеркнула, что это требование ЕС распространяется и на страны-кандидаты, заявив, что им «четко дали это понять».

Отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных визитах лидеров ЕС в Киев 9 мая, Каллас отметила, что призывает представителей всех стран Евросоюза чаще посещать Украину в качестве демонстрации поддержки. Кроме того, по ее словам, такие визиты должны сопровождаться конкретными обещаниями военной помощи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что приедет в российскую столицу на торжественные мероприятия, а также направит военные подразделения для участия в параде Победы.

Также стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Москву вместе с Вучичем.