В Евросоюзе придумали новый способ усилить финансовое давление на Москву

FT: ЕС рассматривает включение России в «серый список» по контролю за деньгами

Евросоюз может добавить Россию в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом сообщила газета Financial Times .

Такой перечень планировали опубликовать до конца этой недели, но «по административным и процедурным причинам» отложили до следующей. За проект выступило большинство членов Европарламента.

Ранее издание EUObserver сообщило, что Евросоюз планировал подготовить новый пакет антироссийских санкций к саммиту «Большой семерки», который состоится в Канаде в середине июня, однако не успевает этого сделать.

Недавно президент Словакии Петер Пеллегрини единолично отказался проводить референдум об отмене санкций против России. Этот его поступок вызвал критику со стороны вице-спикера парламента Андрея Данко, который заявил, что глава государства не имел на это права.