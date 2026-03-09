В Евросоюзе оценили объем запасов газа в хранилищах

ЕК заявила, что запасов газа в хранилищах хватит до конца отопительного сезона

Запасов газа в хранилищах Евросоюза хватит до конца текущего отопительного сезона. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен во время брифинга, сообщило РИА «Новости».

«Уровень запасов газа в хранилищах все еще достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть отопительного сезона», — сказала Итконен.

Она добавила, что поставки ресурсов в Европе остаются стабильными, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз отменить санкции против российских газа и нефти, чтобы избежать резкого роста цен в странах объединения.