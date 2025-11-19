В Евросоюзе объяснили, почему Европа не может давить на Китай

Возможности Евросоюза по давлению на Китай ограничены из-за тесных связей между ЕС и КНР. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в беседе с Bloomberg .

“Китай тоже может навредить вам, и в этом проблема. <...> Если вы не готовы платить ту цену, которую он вам навяжет, то вам будет трудно действовать”, – сказала она.

Политик отметила, что китайская сторона поступила мудро, усилив геополитическое влияние. При этом она предложила объединить силы в отношении КНР, указав, что Британия, США, Япония, Австралия и другие государства тоже имеют разногласия с Китаем.

В октябре официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что его страна твердо выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Она стремится вносить конструктивный вклад в разрешение кризиса. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы поддержке Китаем России в продолжении СВО.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и КНР проведут совместную работу по урегулированию украинского конфликта. Президент оценил свои переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином на 12 баллов из 10 возможных.