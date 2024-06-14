«Далеко не цирк». Урсулу «Шапокляк» фон дер Ляйен не позвали на ужин в Евросоюз

Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не позвали на неофициальный ужин лидеров стран Евросоюза, и это «далеко не цирк». Идет противостояние между главами ЕК и Евросовета, об этом на стриме 360.ru с Антоном Шестаковым рассказал политолог Геннадий Подлесный.

На предстоящем ужине лидеры старн ЕС планируют обсудить кандидатуры на ключевые посты. Фон дер Ляйен из списка участников мероприятия предложил исключить глава Евросовета Шарль Мишель, который якобы пытается помешать ей занять посл главы ЕК на второй срок.

«Это далеко не цирк. Противостояние идет, и идет как минимум в течение двух лет уже. Несколько слов о старухе Шапокляк, как вы ее назвали: ей 66 лет, а ее оппоненту Шарлю Мишелю 49. Поэтому он моложе, энергичнее и по своему статусу выше, чем фон дер Ляйен», — рассказал Подлесный.

Политолог отметил, что председатель Евросовета является самым старшим европейским чиновником, тогда как ЕК — это исполнительный орган. По словам собеседника 360.ru, конфликт начался из-за того, что Урсула фон дер Ляйен перестала согласовывать свои действия с ЕС, что вошло в противоречие с Уставом и традициями Европейского Союза.

«Такая ситуация не понравилась Шарлю Мишелю и не только ему. И, соответственно, здесь дело уже не в гендерном принципе, что победить должен мужчина. Речь идет о том, кто кому должен подчиняться, — пояснил Подлесный.