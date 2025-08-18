В Европе заметили, как Путин одной фразой застал Трампа врасплох

FR: Путин шокировал Трампа фразой на английском во время саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин удивил американского коллегу Дональда Трампа на саммите на Аляске, когда неожиданно пригласил его в Москву фразой на английском языке. На этот момент обратил внимание немецкий журналист Ричард Штробл для издания Frankfurter Rundschau .

По его мнению, глава Белого дома оказался в неловком положении, когда во время пресс-конференции Путин произнес фразу на английском языке.

«Редкий случай, когда президент России говорит по-английски. Возможно, это признак того, насколько комфортно он себя чувствовал», — написал Штробл.

Журналист заявил, что кроме неожиданного использования английского языка, Путин «даже усмехнулся над своей фразой». Трамп, не скрывая удивления, назвал предложение российского коллеги интересным.

Многие СМИ обратили внимание на уровень владения иностранными языками Путина. Он очень хорошо говорит на немецком. Экс-премьер России Сергей Степашин сообщил, что президент занимался английским языком.