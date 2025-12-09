В Европе заявили, что мирный план Трампа оказался на грани краха

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине оказался на грани краха после заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе уступать территории России. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Издание отмечает, что отказ Киева передать под контроль Москвы весь Донбасс вряд ли будет принят Россией, а без согласия обеих сторон план Трампа окажется под угрозой срыва. По данным газеты, Белый дом оказывает давление на Украину, чтобы она быстрее согласилась на мирное урегулирование, при этом американский лидер в последние дни выражал недовольство Зеленскому.

Как сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, территориальный вопрос остается самым сложным. По его словам, Россия не намерена заключать соглашение без территориальных уступок, а США оказывают давление на Украину, побуждая ее быстрее принять решение. При этом Украина не может согласиться на такие условия без детальной проработки.