В Европе заговорили о срыве планов Киева по ЕС

Berliner Zeitung: конфликт Орбана и Зеленского может сорвать планы Киева по ЕС

Ссора премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского может осложнить планы Киева по вступлению в Евросоюз и дальнейшей интеграции с Брюсселем. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung .

В последнее время в отношениях Будапешта и Киева заметили жесткость, а спор вокруг перспектив членства Украины в ЕС перешел в открытую конфронтацию.

«Настроение в отношениях между Будапештом и Киевом становится все более жестким. В споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал Владимира Зеленского и открыто противостоял ему», — отметили авторы материала.

Одним из поводов для обострения стало заявление Зеленского о сроках подготовки Украины к членству. Украинский президент требовал, чтобы страна была только технически готова к вступлению в Евросоюз к 2027 году.

Ранее Орбан заверил, что правительство Венгрии сделает все необходимое, чтобы средства избирателей использовали на благо страны, а не отправляли на Украину.